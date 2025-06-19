Adobe Firefly mobil yayında: Telefonlara birçok yapay zeka aracı geldi

Adobe, popüler üretken yapay zeka aracı Firefly'ı, iOS ve Android kullanıcıları için özel bir mobil uygulama olarak kullanıma sundu.

Bu yeni uygulama, Firefly'ın güçlü yapay zeka yeteneklerini doğrudan akıllı telefonunuza getiriyor.

YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜ DÜZENLEME

Adobe Firefly uygulaması, metin komutları yazarak sıfırdan görüntüler veya videolar oluşturmanıza olanak tanıyor.

Ayrıca, mevcut fotoğraflarınızdaki istenmeyen nesneleri (örneğin arka plandaki insanlar) kolayca kaldırabilir veya basit komutlarla yenilerini ekleyebilirsiniz.

Uygulama, "Üretken Doldurma" ve "Üretken Genişletme" gibi popüler özellikleri de içeriyor.

Mobil uygulamada yaptığınız tüm çalışmalar, Adobe Creative Cloud hesabınıza kaydedilerek projelerinize diğer cihazlardan da devam etme imkanı sunuyor.

Adobe ayrıca, web üzerinde "Firefly Boards" adında, ekip beyin fırtınası için geliştirilmiş yapay zeka destekli yeni bir araç da kullanıma sundu.

Bu araç, ekiplerin tasarım fikirleri üzerinde ortaklaşa çalışmasını ve anında yeni görseller oluşturmasını sağlıyor.

Adobe Firefly uygulamasının indirilmesi ücretsiz. Ancak ek özelliklere erişmek için Firefly üyeliği gerekiyor.