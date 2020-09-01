Akıllı saat pazarı, 2020'nin ilk yarısında yüzde 20 büyüdü

2020'nin ilk 6 ayında akıllı saat pazarı; Apple, Garmin ve Huawei'nin liderliğinde yüzde 20 büyüme kaydetti. İşte söz konusu dönemde en çok pazar payına sahip üreticiler...

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2020'nin ilk yarısında yüzde 20'lik bir büyüme kaydetti.

Counterpoint'in yeni bir raporuna göre, aynı dönemde yaklaşık 42 milyon adet akıllı saat sevkiyatı gerçekleştirildi.





AKILLI SAAT PAZARININ LİDERİ APPLE

Açıklanan verilere baktığımızda, Apple'ın yüzde 51,4 ile akıllı saat pazarına liderlik ettiğini görüyoruz. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 43,2 olan pazar payını bir hayli artırmayı başarmış.

Bir başka akıllı saat üreticisi Garmin ise yüzde 9,4 pazar payıyla Samsung'u geçerek ikinci sıraya yerleşti.

En çok pazar payına sahip üçüncü üretici yüzde 8,3 ile Huawei olurken; geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 9,3 pazar payıyla ikinci olan Samsung, bu yıl yüzde 7,2 ile dördüncü sıraya geriledi.

Apple'ın pazar payının artmasında, şirketin özellikle Apple Watch Series 5 ile yakaladığı başarının etkili olduğu belirtilirken, Huawei ise asya pazarında Watch GT 2 ile oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı.

HİNDİSTAN BAŞI ÇEKİYOR

Açıklanan rapora göre, 2020'nin ilk 6 ayında akıllı telefon pazarında en fazla büyüme yüzde 57 ile Hindistan pazarında gerçekleşti.

Koronavirüsün yarattığı ekonomik sıkıntılara rağmen Avrupa ve ABD pazarı da sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 5'lik bir büyüme yaşadı.

100 MİLYON BARAJINI GEÇECEK

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir rapora göre, 2018'de tahmini 43.87 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren akıllı saat pazarı, 2024 yılında 108.91 milyon adet sevkiyata kadar çıkacak.

Bu büyük büyümenin ise sağlık ve fitness yönetimi için artan taleplerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca sağlık odaklı akıllı saatlerin de önümüzdeki yıllarda pazara öncülük etmesi bekleniyor.