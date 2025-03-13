Akıllı saat pazarı, 2024 yılını kayıpla kapattı

Haber Merkezi

Teknoloji dünyası, akıllı saat pazarında yaşanan sürpriz gelişmeleri konuşuyor. Akıllı telefon satışlarının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde, akıllı saat satışları 2024'te yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı.

Bu düşüşün en büyük sorumlusu, pazar lideri Apple'ın satışlarındaki yüzde 19'luk keskin düşüş oldu. Ancak, bu düşüşün gölgesinde parlayan bir yıldız vardı: Xiaomi.

APPLE DÜŞÜŞTE, XIAOMI ZİRVEDE

Apple, akıllı saat pazarındaki liderliğini korusa da, 2023'e kıyasla satışlarında önemli bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün nedenleri arasında, tüketicilerin temel akıllı saatlerini yükseltme isteğinin azalması ve pazarın genel olarak yavaşlaması gösteriliyor.

Öte yandan, Xiaomi aynı dönemde yüzde 135'lik inanılmaz bir büyüme kaydetti. Bu büyümenin arkasında, Xiaomi'nin bütçe dostu ve özellik açısından zengin akıllı saat modelleri yatıyor.

SAMSUNG VE HUAWEI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Apple'ın aksine, Samsung ve Huawei akıllı saat pazarında büyümeye devam etti. Samsung, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch FE serilerine olan güçlü talep sayesinde yüzde 3'lük bir büyüme elde etti. Huawei ise yüzde 35'lik bir artışla dikkat çekti.

ÇİN PAZARI AKILLI SAATLERİN YENİ MERKEZİ

Bölgeler bazında, Çin akıllı saat pazarında büyük bir yükseliş yaşadı. 2024'te Kuzey Amerika ve Hindistan'ı geride bırakan Çin, akıllı saat sevkiyatlarında rekor seviyelere ulaştı.

Huawei, Imoo ve Xiaomi, Çin pazarının liderleri oldu. Çinli tüketicilerin bu markalara olan ilgisi, pazarın büyümesinde önemli rol oynadı.