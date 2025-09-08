Akıllı telefon devi 6 modelin fişini çekiyor! Bu telefonlar artık güncelleme almayacak

Akıllı telefon dünyasında kullanıcıların en çok dikkat ettiği konuların başında güncellemeler geliyor. Çünkü yazılım ve güvenlik desteği sona eren cihazlar, yalnızca performans açısından değil, aynı zamanda güvenlik bakımından da risk altında kalıyor.

Bu noktada teknoloji devlerinden Xiaomi, kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir kararla gündeme geldi. Şirket, Eylül 2025 itibarıyla altı farklı akıllı telefon modeli için resmi yazılım ve güvenlik güncellemelerini sonlandıracağını açıkladı.

Bu karar, söz konusu modelleri kullanan milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek. Artık bu cihazlar yeni Android sürümleriyle uyumlu olmayacak ve güvenlik açıklarına karşı korumasız hale gelecek.

BU TELEFONLAR GÜNCELLEME ALMAYACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül’den itibaren bu modeller artık işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları almayacak.

Güncelleme desteği sonlandırılacak modeller şunlar oldu:

1-Poco M5

2-Xiaomi 11T

3-Xiaomi 11T Pro

4-Xiaomi 11 Lite 5G NE

5-Redmi A1

6-Redmi A1+