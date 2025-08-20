Akıllı telefon ekranı güvenli bir şekilde nasıl temizlenir

Gün boyunca elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların ekranları kir, parmak izi ve mikroplarla kaplanır.

Peki, bu hassas yüzeye zarar vermeden en doğru ve güvenli akıllı telefon ekranı temizleme işlemi nasıl yapılır?

İLK ADIM: CİHAZI KAPATIN

Temizliğe başlamadan önce, istenmeyen dokunmaları önlemek ve lekeleri karanlık ekranda daha net görmek için telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bu adım aynı zamanda şarj portu gibi açıklıklardan içeri nem sızması riskini de azaltır.

DOĞRU MALZEME: MİKROFİBER BEZ VE SAF SU

Ekran temizliği için en ideal malzeme, çiziklere neden olmayan yumuşak dokulu bir mikrofiber bezdir.

İnatçı lekeler için bezin sadece bir köşesini, kalıntı bırakmayan saf (damıtılmış) su ile hafifçe nemlendirip ardından kuru bir kısımla kurulayın.

ASLA KULLANILMAMASI GEREKENLER

Akıllı telefon ekranı temizleme işleminde alkol bazlı solüsyonlar, cam temizleyiciler veya kağıt havlu gibi sert kimyasallardan ve aşındırıcı malzemelerden kesinlikle kaçının.

Bu tür ürünler, ekranın üzerindeki koruyucu kaplamalara kalıcı olarak zarar verebilir.