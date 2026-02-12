Akıllı telefon pazarında kriz: Artan bellek fiyatları üretime darbe vuruyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TrendForce tarafından yayınlanan son araştırma raporu, akıllı telefon sektörünü bekleyen zorlu tabloyu gözler önüne serdi.

Artan bellek fiyatlarının perakende maliyetlerini yukarı çekmesiyle birlikte, 2026 yılında küresel telefon üretiminde ciddi bir daralma yaşanacağı öngörülüyor.

ÜRETİMDE YÜZDE 15'E VARAN DÜŞÜŞ RİSKİ

Rapora göre toplam üretimin, yıllık bazda yüzde 10 azalarak 1,135 milyar adede gerilemesi bekleniyor.

En kötü senaryoda ise küresel üretimdeki daralmanın yüzde 15 seviyelerine kadar çıkabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Bir akıllı telefonun toplam maliyeti içinde eskiden yüzde 10 paya sahip olan bellek bileşenleri, son zamlarla birlikte yüzde 40 seviyesine kadar yükselmiş durumda.

Özellikle standart hale gelen 8GB RAM ve 256GB depolama birimlerinin maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üç kat artış gösterdi.

MARKALAR BU SÜREÇTEN NASIL ETKİLENECEK

Dikey entegrasyon avantajına sahip Samsung ve premium segmente hitap eden Apple'ın, artan maliyetleri yönetme konusunda diğer markalara göre daha avantajlı olduğu belirtiliyor.

Buna karşın giriş seviyesi modellere odaklanan ve fiyata duyarlı bir kitleye hitap eden Xiaomi gibi markaların krizden daha fazla etkileneceği tahmin ediliyor.

Çin pazarında ise Huawei'nin güçlü marka sadakati ve kendi ekosistemi sayesinde genel düşüş trendinin aksine büyüme kaydedebileceği ifade ediliyor.

Diğer Çinli üreticilerin ise hem artan maliyetler hem de Huawei rekabeti arasında sıkışacağı öngörülüyor.

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, üretimdeki düşüşün sadece fiyat artışlarından değil, aynı zamanda değişen tüketici davranışlarından da kaynaklandığını vurguluyor.

Mevcut telefonların günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılaması nedeniyle kullanıcıların cihaz değiştirme sürelerinin uzadığı bilinen bir gerçek.