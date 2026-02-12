WhatsApp: Rusya uygulamayı tamamen engellemeye çalışıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

WhatsApp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’daki erişim engelinin genişletilmeye çalışıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

100 milyondan fazla kullanıcıyı özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakmaya çalışmak geriye doğru bir adımdır ve Rusya’daki insanlar için daha az güvenlikle sonuçlanabilir.

Açıklamada, kullanıcıların iletişimini sürdürebilmesi için gerekli adımların atılmaya devam edileceği vurgulandı.

ENGELLEME SÜRECİ KASIM 2025'TE BAŞLADI

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, yerel yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle WhatsApp’a yönelik kademeli erişim engeli uygulandığını bildirmişti.

Bu tarihten itibaren ülkede uygulamaya doğrudan erişim büyük ölçüde kesilirken, bazı kullanıcıların VPN aracılığıyla platforma bağlanmaya çalıştığı ifade ediliyor.

YERLİ UYGULAMALAR ÖNE ÇIKIYOR

Rusya’da Telegram’a yönelik de dönemsel kısıtlamalar uygulanırken, kısa süre önce kullanıma sunulan yerli mesajlaşma uygulaması MAX’in özellikle kamu kurumlarında yaygınlaşmaya başladığı belirtiliyor.

Süreçle ilgili resmi makamlardan yeni bir açıklama yapılmadı.