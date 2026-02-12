iPhone 18 Pro modellerinin fiyatları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasının güvenilir analistlerinden Jeff Pu, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatlandırma stratejisine dair önemli bilgiler paylaştı.

Sızdırılan raporlara göre Apple, yeni seride bir önceki nesil ile aynı fiyat etiketlerini kullanmayı planlıyor.

MALİYET DENGESİ NASIL SAĞLANACAK

Yapay zeka veri merkezlerinin artan talebi nedeniyle bellek maliyetlerinde yükseliş yaşanırken, Apple'ın bu durumu tüketiciye yansıtmamak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

Şirketin, bellek çipleri için Samsung ve SK Hynix ile uygun fiyatlı anlaşmalar yapmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

DİĞER BİLEŞENLERDE TASARRUF STRATEJİSİ

Analist raporuna göre teknoloji devi, RAM maliyetlerindeki olası artışı telafi etmek amacıyla ekran ve kamera gibi diğer temel bileşenlerin üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Bu strateji sayesinde, küresel enflasyon ve artan hammadde fiyatlarına rağmen yeni modellerin zamlanmadan piyasaya sürülmesi mümkün görünüyor.

iPHONE 18 BEKLENEN FİYATLAR

iPhone 18 Pro (256GB) - 1.099 dolar

iPhone 18 Pro (512GB) - 1.299 dolar

iPhone 18 Pro (1TB) - 1.499 dolar

iPhone 18 Pro Max (256GB) - 1.199 dolar

iPhone 18 Pro Max (512GB) - 1.399 dolar

iPhone 18 Pro Max (1TB) - 1.599 dolar

iPhone 18 Pro Max (2TB) - 1.999 dolar