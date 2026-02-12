Robot köpekler, 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meksika'nın ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda güvenlik önlemleri teknolojiyle birleşiyor.

Monterrey metropol bölgesindeki Guadalupe Belediyesi, turnuva boyunca kolluk kuvvetlerine destek olması için dört adet dört ayaklı robot biriminin kullanılacağını açıkladı.

RİSKLİ DURUMLARDA İLK MÜDAHALEYİ YAPACAK

Yerel olarak K9-X olarak adlandırılan bu robotlar, tehlikeli bölgelere girerek polis ekiplerine canlı video aktarımı yapacak şekilde tasarlandı.

Şüphelilere sesli komutlar verebilen robotlar, polis memurlarının doğrudan tehlikeye atılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 145 bin dolar maliyetle envantere katılan robotlar, gece görüş lensleri ve dayanıklı malzemeleri sayesinde engebeli arazilerde veya karanlık ortamlarda rahatlıkla görev yapabiliyor.

Silah taşımayan bu teknolojik yardımcılar, sadece gözetim, iletişim ve risk değerlendirmesi amacıyla "gelişmiş bir göz ve kulak" seti olarak hizmet verecek.

STADYUM ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÇEMBERİ

Turnuva sırasında adı Estadio Monterrey olacak BBVA Stadyumu çevresindeki kalabalık kontrolü ve şüpheli durumlar için kullanılacak robotlar, daha geniş kapsamlı bir güvenlik planının parçasını oluşturuyor.

Yetkililer, drone teknolojisi ve bu robotik keşifçiler sayesinde milyonlarca ziyaretçinin güvenliğini riske atmadan tehditleri erken tespit etmeyi planlıyor.