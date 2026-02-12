Akıllı telefonlarda 100 MP ön kamera dönemi başlıyor: İlk model yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, ismi henüz açıklanmayan bir markanın geliştirdiği yeni ultra amiral gemisi telefonun sıra dışı kamera özelliklerini paylaştı.

Sektörde bir ilk olma potansiyeli taşıyan bu prototip, mobil fotoğrafçılık standartlarını yeniden belirleyecek donanımlarla test ediliyor.

ÖN KAMERASI 200 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, arka tarafında hem ana sensör hem de telefoto lens olarak görev yapan iki adet 200 MP çözünürlüğünde kameraya ev sahipliği yapıyor.

Ancak asıl dikkat çeken detay, ön tarafta yer alan ve selfie kalitesini benzersiz bir seviyeye taşıması beklenen 100 MP'lik devasa sensör.

HANGİ MARKA OLDUĞU MERAK KONUSU

Bu iddialı donanımın şu an erken test aşamasında olduğu ve özel bir küçük piksel sensör çözümü kullandığı belirtiliyor.

Sektör yorumcuları üretici firmanın kimliği hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da bu hamlenin OPPO veya vivo gibi Çinli teknoloji devlerinden gelebileceğini tahmin ediyor.

YAYINCILAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Eğer bu özellikler nihai sürüme ulaşırsa, özellikle canlı yayın yapanlar, vlog çekenler ve sosyal medya içerik üreticileri için görüntü kalitesinde büyük bir sıçrama yaşanacak.

Öte yandan uzmanlar, bu kadar yüksek çözünürlüğün getireceği işlem yükü, ısınma sorunları ve depolama gereksinimleri gibi teknik zorlukların nasıl aşılacağının henüz belirsiz olduğunu vurguluyor.