Akıllı telefonlarda yeni dönem: Realme GT 8 pro, 8.000 mAh batarya ile gelebilir

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Realme, geçtiğimiz ay 6.500 mAh pile sahip Realme GT 7 Pro'yu tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, bir sonraki amiral gemisi Realme GT 8 Pro'da daha da büyük bir pil kullanmayı planlıyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, Realme GT 8 Pro, 8.000 mAh pil ile gelebilir.

Realme, yeni amiral gemisi için üç farklı pil seçeneğini test ediyor. Bu seçenekler arasında 8.000 mAh, 7.500 mAh ve 7.000 mAh pil kapasiteleri yer alıyor. Her prototip farklı şarj hızları destekliyor.

8.000 mAh pil seçeneği, 80W şarj ile gelecek. Bu seçenek, en uzun pil ömrünü sunacak, ancak şarj süresi biraz daha uzun olacak.

7.500 mAh pil seçeneği, 100W şarj ile gelecek. Bu seçenek, pil ömrü ve şarj süresi arasında denge kuracak.

7.000 mAh pil seçeneği ise 120W şarj ile gelecek. Bu seçenek, en hızlı şarj süresini sunacak, ancak pil ömrü diğer seçeneklere göre biraz daha kısa olacak.

SİLİKON-KARBON PİLLERİN YÜKSELİŞİ

Akıllı telefon üreticileri, son dönemde silikon-karbon pilleri kullanmaya başladı. Bu piller, aynı boyutta daha yüksek kapasite sunuyor.

Realme GT 7 Pro'nun 6.500 mAh pili ve 8.55 mm inceliği, bunun bir örneği. Oppo gibi diğer BBK grubu şirketlerinin de bu teknolojiyi kullanması bekleniyor.

REALME GT 8 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK

Realme GT 8 Pro'nun piyasaya sürülmesine daha aylar var. Realme GT 7 Pro ise yakında küresel lansmanını gerçekleştirecek.

Realme GT 8 Pro hakkında daha fazla bilgiye ilerleyen günlerde sahip olmayı umuyoruz.