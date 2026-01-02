Akıllı telefonların şarjını en çok tüketen 5 popüler uygulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günümüz akıllı telefonları donanım açısından her geçen gün güçlense de pil ömrü kullanıcılar için en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık merkezli telekomünikasyon şirketi Elevate tarafından yürütülen yeni bir çalışma, cihazların şarjını en çok tüketen uygulamaları verilerle ortaya koydu.

NETFLIX ZİRVEDE YER ALIYOR

Araştırma sonuçlarına göre Netflix, bir ayda tam dolu pilin yüzde 1500'ünü tüketerek batarya düşmanı uygulamalar listesinin başında yer aldı.

Kullanıcıların ayda ortalama 60 saat içerik tükettiği platform, arka planda da yaklaşık 13 saat çalışarak pil ömrünü ciddi oranda azaltıyor.

TİKTOK ARKA PLAN İŞLEMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya genelinde 1,5 milyardan fazla kullanıcısı olan TikTok, tam şarjlı bir pilin aylık yüzde 825'ini tüketerek ikinci sıraya yerleşti.

Uygulama kapalıyken bile durmayan ve ayda yaklaşık 10 saati bulan arka plan işlemleri, pilin hızla tükenmesine neden oluyor.

YOUTUBE YÜKSEK ENERJİ HARCIYOR

Video paylaşım platformu YouTube, içerik izlenen her saat başına yaklaşık yüzde 20 şarj tüketimiyle listenin üçüncü sırasında bulunuyor.

Toplamda aylık yüzde 540'lık bir pil tüketimine sahip olan uygulama, arka planda da altı ila yedi saat arasında aktif kalıyor.

THREADS İÇİN DE DURUM AYNI

Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, aylık yüzde 460'lık pil tüketimiyle dördüncü en çok güç harcayan uygulama oldu.

Uygulamadan çıkılmasına rağmen arka plan işlemlerinin tamamen durmadığı ve ayda ortalama 6,9 saat çalıştığı tespit edildi.

SNAPCHAT DE LİSTEDE

Görsel mesajlaşma uygulaması Snapchat, aylık yüzde 320'lik pil tüketimiyle listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.

Dikkat çekici bir veri olarak, uygulamanın toplam pil tüketiminin yarısının kullanıcıların farkında olmadığı arka plan etkinliklerinden kaynaklandığı belirlendi.