BTK'dan son dakika: Tespit edildi! O telefonlar kapatılacak...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI kaydı sürecinde tespit edilen önemli bir suistimali önlemek için adım attı.

Yapılan incelemelerde, bazı kullanıcıların çift SIM’li telefonlar üzerinden haksız şekilde birden fazla cihazı kayıt altına almaya çalıştığı belirlendi.

BTK’nın açıklamasına göre, bazı kişiler e-Devlet IMEI kayıt ekranında yer alan “ikinci IMEI” alanını kötüye kullandı.

Bu kişiler, tek bir pasaportla kayıt yaparken, aynı telefona ait olması gereken ikinci IMEI bölümüne başka bir telefona ait IMEI numarasını girerek iki ayrı telefonu kayıtlı gibi göstermeye çalıştı.

USULSÜZ IMEI'LER TESPİT EDİLDİ

BTK tarafından yapılan teknik kontroller sonucunda, beyan edilen iki IMEI numarasının aynı cihaza ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine:

Gerçek telefona ait IMEI haberleşmeye açık bırakıldı.

Farklı bir cihaza ait olduğu belirlenen ikinci IMEI ise kayıt dışı sayıldı.

Bu usulsüz IMEI numaraları, 120 gün süreyle geçici olarak açık tutulacak ve sürenin sonunda tamamen kapatılacak.

E-DEVLET IMEI SORGULAMA

BTK, kullanıcıların telefonlarına ait IMEI numaralarını öğrenmek için *#06# tuşlamasını öneriyor.

Ardından, IMEI numarası e-Devlet IMEI sorgulama ekranından kontrol edilebiliyor.

Yetkililer, e-Devlet’te IMEI durumu “kayıtlı” olarak görünen kullanıcıların, telefonlarına gelen uyarı mesajlarını dikkate almaması gerektiğini de özellikle vurguladı.