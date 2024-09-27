Akıllı yüzük Samsung Galaxy Ring, yeni ülkelerde satışa sunuldu Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, daha fazla ülkeye ulaştı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Galaxy Z Fold 5 modelini tanıtan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, birkaç ay önce de Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini görücüye çıkardı.

Ayrıca şirket, katlanabilir telefonlarıyla birlikte "Galaxy Ring" adı verilen bir de akıllı yüzük tanıttı.

Samsung'un yeni ürünü Galaxy Ring, tıpkı akıllı saatler gibi sürekli olarak sağlık durumunu takip edebiliyor.

Ayrıca akıllı yüzük, uyku aktivitesini ve nabız verilerini sürekli olarak kontrol edebiliyor.

GALAXY RING YENİ ÜLKELERE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da satışa çıkarılan bu yenilikçi giyilebilir ürün, şimdi Meksika'da ön siparişe hazırlanıyor.

Samsung, Galaxy Ring için Meksika'da ön kayıt sürecini başlattı ve bu süreç 2 Ekim'e kadar devam edecek.

Tek şarjda 7 gün kullanılabilen akıllı yüzük, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü ve beklentileri aştı.

Gelen bilgilere göre Samsung, yüzüğün üretimini yüzde 50 artırmaya karar verdi.

GALAXY RING FİYATI

Kullanıcıların parmak ölçülerine göre satın alabilecekleri Galaxy Ring, 399 dolar fiyat etiketiyle mağazalardaki yerini aldı.

Samsung'un akıllı yüzüğünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.