Akkuyu NGS’de kritik aşama tamamlandı: Pasif ısı alma sistemi kuruldu

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde önemli bir güvenlik aşaması daha tamamlandı. Rosatom tarafından yürütülen proje kapsamında, 1. güç ünitesinin reaktör binasında pasif ısı alma sistemi (PHRS) kurulum süreci başarıyla bitirildi.

90 PARÇALIK SİSTEM TAMAMLANDI

Montaj kapsamında deflektörler, ısı eşanjörleri, elektromanyetik cihazlar ve çeşitli yapısal elemanların yer aldığı toplam 90 bileşen aşamalı olarak reaktör binasına entegre edildi.

Son aşamada kubbe bölümüne havalandırma boruları yerleştirilirken, sistemin döşeme plakalarında betonlama işlemleri de tamamlandı.

"DOĞAL FİZİKSEL SÜREÇLERLE ÇALIŞIYOR"

Sergei Butckikh, yapılan çalışmanın santral güvenliği açısından kritik bir eşik olduğunu belirtti.

Butckikh, PHRS’nin herhangi bir güç kaynağına veya operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan tamamen doğal fiziksel prensiplerle çalıştığını vurguladı.

GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN ÖNEMLİ PARÇASI

Şirket açıklamasında, PHRS’nin 3+ nesil nükleer santral tasarımlarının temel güvenlik bileşenlerinden biri olduğu ifade edildi. Sistem, özellikle acil durumlarda reaktörün pasif şekilde soğutulmasını sağlayarak güvenlik seviyesini artırıyor.

REFERANS SANTRALLERDE DE KULLANILIYOR

Açıklamada, söz konusu sistemin daha önce Novovoronej NGS’nin yeni güç ünitelerinde de uygulandığı hatırlatıldı.

Modern VVER reaktörlü santrallerin hem aktif hem de pasif güvenlik sistemleriyle donatıldığı, PHRS’nin bu yapının önemli bir tamamlayıcısı olduğu belirtildi.

AKKUYU'DA İNŞAAT SÜRECİ İLERLİYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken 1. güç ünitesindeki bu aşamanın, santralin işletmeye alınma sürecinde önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.