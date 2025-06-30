Alibaba'nın yeni yapay zekası mide kanserini erken evrelerde tespit edebiliyor

Çinli teknoloji devi Alibaba, tıp alanında çığır açabilecek yeni bir yapay zeka (AI) modeli tanıttı.

Alibaba'nın Damo Akademisi ve Zhejiang Kanser Hastanesi tarafından ortaklaşa geliştirilen "Grape" adlı bu model, 3D bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarını analiz ederek mide kanserini erken evrelerde teşhis edebiliyor.

RADYOLOGLARDAN DAHA BAŞARILI

Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, Grape modeli mide kanserini tespit etmede yüzde 85,1 duyarlılık ve yüzde 96,8 özgüllük elde etti.

Bu rakamlar, özellikle erken evre mide kanseri tespitinde, model olmadan çalışan radyologların elde ettiğinden sırasıyla yüzde 21,8 ve yüzde 14 daha iyi.

Bu, yapay zekanın karmaşık tıbbi görüntüleri analiz etmede insan uzmanlardan daha başarılı olabileceğinin önemli bir kanıtı. Model, türünün ilk örneği olma özelliği taşıyor.

Mide kanseri, dünya çapında kanserle ilişkili ölümlerin dördüncü önde gelen nedeni. Genellikle ileri evrelerde bile belirti göstermemesi, erken teşhisi zorlaştırıyor ve hayati hale getiriyor.

Grape modeli, erken evre tespit oranlarını "önemli ölçüde artırma" potansiyeli taşıyor. Yapılan bir vaka çalışmasında, Grape'in radyologların gözden kaçırdığı bir hastayı altı ay önce teşhis edebileceği gösterildi.

Bu, yapay zeka kanser teşhisi teknolojisinin gelecekte binlerce hayat kurtarabileceği anlamına geliyor.