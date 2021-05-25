Almanya, Google'a rekabet soruşturması açtı

Almanya rekabet kurumu, Google hakkında pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi; Google Almanya, Google İrlanda ve Google'ın ana şirketi Alphabet hakkında pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, "Google’nin kullanıcılardan topladığı verileri nasıl kullanacağı konusunda yeterli seçenek sunup sunmadığına bakacağız." değerlendirmesine yer verildi.

Almanya rekabet kurumu; YouTube, Google Haritalar, arama motoru, Android işletim sistemi veya Chrome tarayıcısı gibi Google'ın sunduğu çok sayıda dijital hizmet nedeniyle, pazarlar arası rekabetin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

AMAZON'A DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Öte yandan, Almanya Federal Kartel Dairesi 18 Mayıs’ta ise Amazon’un online alışverişte pazar hakimiyetinde durumu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Ocak 2021’de Almanya’da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi’ne daha fazla yetki verilmişti.