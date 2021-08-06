Almanya'daki her 10 şirketten 9'u siber saldırıların hedefinde

Yapılan araştırmaya göre, 2020-2021 yıllarında Almanya'daki her 10 şirketten 9'u siber saldırıdan mağdur oldu.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Alman Bilgi Ekonomisi, Telekomünikasyon ve Yeni Medya Birliği (Bitkom) tarafından yapılan bir anket, Alman şirketlerinin yüzde 90'ının siber saldırıya uğradığını ortaya koydu.

FİDYE SALDIRILARINDA ARTIŞ

Bitkom'un farklı branşlardan 1067 firma arasında yaptığı anket sonucunda, şirketlerin enformasyon ve üretim sistemlerinin bloke edilerek sistemin yeniden işletilebilmesi için fidye istenmesi olaylarında bu yıl ve geçen yıl artış yaşandığı tespit edildi.

Bitkom anket sonuçlarına göre, 2020-2021 yıllarında Almanya'daki her 10 şirketten dokuzunun veri hırsızlığı, espiyonaj ve sabotaj gibi siber saldırılarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.



Ankete katılan firmaların yaklaşık yüzde 9'u ise siber saldırıların doğrudan şirketin mevcudiyetini tehdit ettiğini ifade etti.

YILDA 223 MİLYAR DOLAR ZARAR

Bitkom; veri hırsızlığı, casusluk ve sabotaj sonucu Alman ekonomisinde oluşan zararın yılda 223 milyar euroya ulaştığına dikkat çekti.

Bunun 2018 ve 2019'da kaydedilen zararın neredeyse iki katından fazla olduğu, bu her iki yılda da siber saldırılar sonucu oluşan zararın 103 milyar euro civarında olduğu belirtildi.



Şirketler, saldırıların bir kısmının kasıtlı veya kasıtsız olarak personel kaynaklı olduğunu bildirse de yüzde 40'ının arkasında yarı-zamanlı bilgisayar korsanlarının olduğu tahmin ediliyor.