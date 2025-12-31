ALTAY Tankı’nda yerli motor dönemi: BATU testleri başarıyla geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ALTAY ana muharebe tankının yerli güç grubunda önemli bir eşik aşıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen BATU motorunun fabrika kabul faaliyetleri başarıyla sonuçlandı.

KABUL ETSTLERİ TAMAMLANDI

SSB’den yapılan açıklamada, milli imkanlarla geliştirilen BATU motorunun tüm kabul testlerinden geçtiği bildirildi. Motorun transmisyon sistemine yönelik test ve kalifikasyon çalışmalarının ise belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğü kaydedildi.

2018'DE BAŞLAYAN SÜREÇ, BAŞARIYLA SONUÇLANDI

BATU motorunun geliştirme süreci 2018 yılında başladı. Sürecin ilk aşamalarında mühendislik altyapısı, test imkanları, tedarik zinciri ve insan kaynağı açısından önemli eksikliklerle yola çıkıldığı belirtilirken, gelinen noktada simülasyon, üretim ve test kabiliyetlerinin kazanıldığı, motorun başarıyla geliştirildiği ifade edildi.

ZORLU KOŞULLAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANS

ALTAY Tankı’nın ihtiyaç duyduğu yüksek hareket kabiliyetine uygun olarak tasarlanan BATU motoru;

düşük yakıt tüketimi,

uzun ömür,

yüksek irtifa uyumu

ve zorlu iklim şartlarında çalışma

gibi kriterlerde üstün performans sergiliyor.

YERLİ GÜÇ GRUBUNDA HEDEF:

BATU Güç Grubu; motor, transmisyon ve soğutma paketi bileşenlerinden oluşuyor. Motorun hazır hale gelmesiyle birlikte, yerli transmisyonun kalifikasyonu öncelikli hedef olarak belirlendi. Bu kapsamda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

GÖRGÜN: "BU BAŞARI YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BATU motorunun Türkiye savunma sanayiindeki mühendislik seviyesini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

BATU Motor, ülkemizin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik olgunluğunun ve stratejik vizyonunun somut bir göstergesidir. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu motor, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirecek niteliktedir. ALTAY’ın hareket kabiliyetinin tamamen yerlileştirilmesi için transmisyon geliştirme faaliyetleri de başarıyla devam etmektedir. Bu noktayı bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz.

Görgün, tam bağımsız savunma sanayii hedefinin devlet politikası olarak kararlılıkla sürdürüleceğini de vurguladı.