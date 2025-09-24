Alternatif bir evrenden sinyal mi aldık: Solucan deliği teorisi gündemde

2019 yılında LIGO ve Virgo gözlemevleri tarafından tespit edilen GW190521 adlı bir kütleçekim dalgası olayı, bir solucan deliğinin varlığına işaret ediyor olabilir.

Yeni bir araştırma, saniyenin onda birinden kısa süren bu sinyalin alternatif bir evrenden gelmiş olabileceğini öne sürüyor.

GÖZLEMLENEN SİNYAL TEORİYLE UYUŞMUYOR

Sinyalin başlangıçta iki kara deliğin birleşmesinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi'nden fizikçi Qi Lai liderliğindeki yeni çalışma, gözlemlenen dalga formunun standart bir ikili kara delik birleşmesinden beklenenden farklı olduğunu ortaya koydu.

YENİ TEORİ: ÇÖKEN BİR SOLUCAN DELİĞİ

Bu durum, araştırmacıları sinyalin çöken bir solucan deliği aracılığıyla iletilen alternatif bir evrenden gelme olasılığını düşünmeye itti.

Araştırmacılar, ikili bir kara delik birleşmesinin de çöken bir solucan deliği ile sonuçlanabileceğini ve 2019'daki kısa süreli patlamayı bunun açıklayabileceğini öne sürdü.

Kendi "çöken solucan deliği" modellerini o dönemde toplanan verilerle karşılaştırdılar.

Sonuçların, standart kara delik birleşmesi modelinden yalnızca biraz daha az doğru olduğunu, yani bunun da makul bir açıklama olabileceğini buldular.