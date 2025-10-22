Amazon, 600 bin kişi yerine robotları çalıştıracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amazon, önümüzdeki yıllarda 600 bin kişilik yeni istihdam oluşturmak yerine robot teknolojilerine yatırım yapacak.

Şirket, “Digit” gibi insansı robotları kullanarak depolardaki insan gücünü büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor.

12.6 MİLYAR DOLAR TASARRUF HEDEFLENİYOR

2025’ten itibaren başlayacak olan bu süreçle, 2033’e kadar depo operasyonlarının yüzde 75’i otomatikleştirilecek.

Amazon, bu adımla 12.6 milyar dolar tasarruf etmeyi ve ürün başına maliyeti 30 cent düşürmeyi amaçlıyor.

Yeni Amazon robot sistemleri, ağır kaldırma, taşıma ve sıralama gibi fiziksel görevleri devralacak.

Bu durumun, mevcut insan çalışanların daha karmaşık işlere odaklanmasını sağlaması bekleniyor.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA OTOMASYON ENDİŞESİ

Ancak bu dev Amazon robot hamlesi, iş gücü piyasasında ciddi endişelere yol açtı. On binlerce kişinin istihdam edilme ihtimalinin otomasyona yenik düşebileceği tartışılıyor.