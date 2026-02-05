Katlanabilir iPhone nasıl görünecek: Tasarım detayları sızdırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın teknoloji dünyasında uzun süredir konuşulan katlanabilir akıllı telefonu iPhone Fold hakkında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Weibo üzerinden paylaşım yapan güvenilir bir kaynak, bu yılın eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın temel tasarım şemasını deşifre etti.

TUŞ DÜZENİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİK

Sızdırılan bilgilere göre ses düğmeleri, anakartın sağ tarafta bulunması nedeniyle iPad mini modeline benzer şekilde cihazın sağ üst kenarında konumlandırılacak.

Cihazın sol tarafı tamamen pürüzsüz ve tuşsuz tasarlanırken, Touch ID entegreli güç tuşu ve kamera kontrol düğmesi sağ kenarda yer alacak.

KAMERA MODÜLÜ VE RENK SEÇENEKLERİ

Telefonun ön yüzünde tek bir delikli selfie kamerası bulunurken, arka tarafta gövde rengiyle kontrast oluşturacak siyah bir modül içine yerleştirilmiş çift kamera kurulumu kullanılacak.

iPhone Air tarzını andıracak bu tasarımın yanı sıra cihazın biri beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

Apple mühendislerinin, katlanabilir iPhone'un iç tasarımında büyük bir bataryaya yer açabilmek için özel bir katmanlı yapı tercih ettiği bildiriliyor.

Bu hamleyle birlikte Apple, katlanabilir cihazların genellikle zayıf olduğu pil ömrü konusunda iddialı olmayı amaçlıyor.

iPhone Fold'un, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.