Çin'in insansız kargo uçağı YH-1000S, ilk uçuşunu yaptı

Çin Havacılık ve Uzay Aerodinamik Akademisi (CAAA) tarafından geliştirilen hibrit otonom uçak YH-1000S, Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinde gökyüzüyle buluştu.

Küresel pazarlar hedeflenerek tasarlanan bu yeni versiyon, iç pazar için üretilen selefine kıyasla geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

ZORLU ARAZİLERE İNİŞ KABİLİYETİNE SAHİP

Uçak, çok kısa mesafelerde kalkış ve iniş yapabilmesini sağlayan yüksek güçlü hibrit bir tahrik sistemi barındırıyor.

Tali yollar, çimenli alanlar ve sıkıştırılmış toprak pistlerin yanı sıra takılabilen özel kitler sayesinde su ve kar üzerine de iniş gerçekleştirebiliyor.

1.500 KİLOMETRE MENZİL VE YÜKSEK KAPASİTE

Uluslararası lojistik ve afet müdahalesi gibi kritik görevler için üretilen araç, 1.500 kilometre menzile ve 1.200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

YH-1000S, kargonun ön kısımdan yüklenip alt kısımdan bırakılabildiği esnek yapısıyla operasyonel manevralarda büyük kolaylık sağlıyor.

Orta irtifa lojistik operasyonları için tasarlanan bu platform; okyanus izleme, denizcilik denetimi ve hatta hava durumu değiştirme gibi farklı amaçlarla da kullanılabilecek.

Proje ekibi, aracın ticari operasyonlar için gerekli teknik altyapıya sahip olduğunu ve alçak irtifa ekonomisine ivme kazandıracağını belirtiyor.