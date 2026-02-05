Gemini "gelecekteki çocuğum" akımı: Bu komutu yazın...

- Google'ın yapay zeka modeli Gemini, "gelecekteki çocuğum" trendi için bir komut yayınladı.
- Bu komut sayesinde, kullanıcıların çocuğunu nasıl hayal ettiğini gösteren görseller oluşturulabiliyor.
- Paylaşım, Gemini'nin görsel düzenleme ve içerik iyileştirme yeteneklerini sergiledi.
Google, yapay zeka modeli Gemini için yeni yeteneklerini gözler önüne sermeye devam ediyor
Şirketin paylaştığı son örnek, sosyal medyada trend olan bir komut üzerine kurulu.
Google’ın bu paylaşımı, Gemini’nin özellikle görsel düzenleme ve içerik iyileştirme konusunda ne kadar ileri seviyeye ulaştığını bir kez daha göstermiş oldu.
"Gelecekteki çocuğum" akımı ile oluşturulan görseller, çocuğum olsa nasıl görünürdü diye merak edenlerin ilgisini çekti.
İşte, kullanılacak Gemini komutu:
Fotoğrafını Gemini'a yükle.
Sol alttan görüntü sağ alttan ise "düşünen" modelini seç.
Ve şu promptu yaz: Gelecekte çocuğum olsa nasıl görünürdü? Fotoğraftaki karakteri referans al. Ve çocuğu fotoğraftaki karakterin yanına doğal bir şekilde yerleştir.