Amazon çalışanlarının kullanıcı verilerini gördüğü iddia edildi

Yeni bir iddiaya göre Amazon, çalışanlarına pek çok ünlünün alışveriş geçmişini görmelerini sağlayan müşteri bilgilerini veriyor.

ABD'li e-ticaret devi Amazon ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Amazon’un, hizmeti hızlandırmak için dünyanın her yerinden binlerce müşteri hizmetleri çalışanına, herkesin satın alma geçmişini görebilme izni verdiği söyleniyor.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre bazı çalışanlar, bu ayrıcalıktan faydalanarak ünlü kişilerin bile satın alma geçmişini inceleyebiliyor.

ÜNLÜLERİN SATIN ALDIĞI ŞEYLER GÖRÜLÜYOR

Eski bir Amazon çalışanı, meslektaşlarının Marvel Avengers filmlerinde rol alan oyunculardan Kanye West’e kadar pek çok yıldızın satın alma geçmişlerini araştırdığını söylüyor.

İsmi açıklanmayan çalışan, bir ünlünün satın alma geçmişinde seks oyuncakları olduğunu gördüklerini de belirtti.

Eski bir müşteri hizmetleri müdürü, bu tür aramaların Amazon’un kurallarına aykırı olmasına rağmen, herkes tarafından yapıldığını açıkladı.

Amazon’un eski bilgi güvenliği şefi Gary Gagnon, çalıştığı süre içerisinde çalışanların erişim haklarını keyfi ve kötüye kullanmalarını engelleyecek herhangi bir önlem almadığını belirtti.