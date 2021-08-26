Amazon'un deneyimli bulut yöneticisi Charlie Bell, Microsoft'a geçti

Amazon'un bulut yöneticisi Charlie Bell, kurumsal başkan yardımcısı olarak artık Microsoft için çalışacak.

E-ticaret, bulut bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren Washington merkezli teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, geçtiğimiz temmuz ayında CEO'luk koltuğunu Amazon Web Services (AWS) hizmetinin başındaki isim Andy Jassy'ye bırakmıştı.

Jassy'nin CEO'luk koltuğuna oturmasıyla, AWS biriminin başına deneyimli yönetici Charlie Bell'in geçmesi bekleniyordu.

MICROSOFT, AMAZON'DAN KAPTI

Amazon ve Microsoft arasındaki rekabetin bir uzantısı olarak 15 yıldır Amazon’da görev alan Charlie Bell, Microsoft’a geçti.

Amazon’un deneyimli yöneticilerinden birini transfer eden Microsoft, böylece bulut bilişim alanında rakibinin önüne geçebilmek için büyük bir adım attı.

AMAZON, DAVA AÇABİLİR

Öte yandan Amazon, daha önce rakip şirketlere giden çalışanlarına karşı davalar açmıştı. Ancak şirketin Bell ile ilgili planları hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.