Amerika'nın simgesel kıyı şehirleri yakında okyanus tarafından yutulabilir

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) araştırmacıları, 2100 yılına gelindiğinde ABD Doğu Sahili'nin; yükselen deniz seviyeleri, su baskınları ve batan topraklar nedeniyle ciddi şekilde etkileneceğini öngörüyor.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, 2100 yılına kadar deniz seviyesinin 1 metre yükselmesi durumunda Norfolk, Virginia'dan Miami, Florida ve New York City'ye kadar 14 milyondan fazla Amerikalı etkilenecek.

Bu durumun 1 trilyon dolardan fazla maddi hasara yol açacağı ve bölgedeki plajların yüzde 80'inin kaybedilmesine neden olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU SAHİLİ'NDE SU BASKINLARI TEHDİDİ

USGS, Doğu Yakası nüfusunun yüzde 70'inin yüzyılın sonuna doğru yükselen deniz seviyeleri nedeniyle sığ veya yükselen yeraltı sularına maruz kalacağını, kıyı fırtınaları ve kasırgaların ise selleri artıracağını bildirdi.

Yükselen deniz seviyeleri, küresel ısınmanın okyanusun ısınmasına ve buzulların erimesine neden olması ve Körfez Akıntısı'nın kıyı şeridine daha fazla su itmesi sonucu ortaya çıkıyor.

1920'den bu yana deniz seviyeleri 15 ila 20 cm arasında yükseldi ve 2020 ile 2100 yılları arasında 1 metre daha yükselmesi bekleniyor.

KALİFORNİYA'DA TOPRAK KAYBI

Ayrı bir araştırmada ise, Kaliforniya'nın muazzam su talebinin, eyaletin bazı kesimlerinin rekor kıran oranlarda batmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, San Joaquin Vadisi'nin her yıl yaklaşık 2,5 cm hızla battığını buldu.

Çökme adı verilen bu olay, çoğunlukla yer altından su, doğal gaz veya mineral kaynaklarının çekilmesi sonucu meydana geliyor.

Dünya yüzeyinden sürekli olarak su çekildiğinde ve yenilenmediğinde, tortuların sıkışmasına, su kemerlerine zarar vermesine ve yeraltı su kaynaklarının kalıcı olarak değişmesine neden oluyor.

ÇÖKME NASIL ÖNLENEBİLİR

Stanford araştırmacıları, San Joaquin Vadisi'nde daha fazla çökmeyi önlemek için yılda yaklaşık 220 milyar galon suya ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

Bu su, yer altı su kaynakları adı verilen doğal rezervuarlardan çıkarıldığında toprağın şeklinin bozulmasına ve çökmesine neden olacak.