James Webb Uzay Teleskobu 18 Aralık'ta fırlatılacak

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık’ta fırlatmaya hazırlanıyor.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar birçok kez ertelenmişti.

TARİH BELLİ OLDU

NASA, Webb olarak anılan projenin testlerini başarıyla tamamlamasının ardından, uzay fırlatma hizmeti sunan uluslararası Arienspace şirketiyle birlikte teleskobu fırlatma tarihini belirlediklerini duyurdu.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 18 Aralık’ta Güney Amerika’nın kuzey batı kıyısında bulunan Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Üssü’nden, ESA’nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.