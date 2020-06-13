Android 11 ile gelmesi planlanan yeni özellikler

Şu anda geliştirilme aşamasında olan Android 11'in beta sürecinde yer alan özelliklere yakından bakıyoruz.

Son aylarda birçok akıllı telefon üreticisi, Android'in en son sürümü Android 11 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya başladı.

Android 10 sürümü genişlemeye devam ederken, Google Android 11 için çalışmalarına devam ediyor.

Henüz geliştirilme aşamasında olan Android 11'in beta sürümü, geçtiğimiz günlerde geliştiriciler için kullanıma sunuldu ve bazı yeni özellikler gün yüzüne çıktı.

Kişiler, kontrol ve gizlilik konularına odaklanan yeni özelliklere bir göz atalım.

ANDROID 11 BETA'YA EKLENEN ÖZELLİKLER

Kısa süre önce yayınlanan Android 11 Beta'daki göze çarpan özellikler şu şekilde:

Bildirim bölümünün üst kısmıdaki sohbetler bölümünde, önemli kişilerinizle sohbet kısayolu

Hangi uygulamaların veya kişilerin size bildirim göndereceğini seçmenize olanak tanıyan " Özelleştirilebilir Rahatsız Etmeyin modu".

Dahili ekran kaydedici özelliği

Mikrofon, kamera, konum ve daha fazlası için bir defalık izin seçenekleri.



Google Pay'de depolanan kredi / banka kartlarınıza ve Google Home cihazlarına yönelik denetimlere imkan tanıyan Güç düğmesi kısayolları



İster ana sayfada ister uygulamada olun, daha sorunsuz bir etkileşime izin veren sohbet balonları.



Bir süredir uygulama kullanmadıysanız uygulama izinlerini otomatik olarak kaldıracak "otomatik sıfırlama" özelliği.



Android 11 geliştirilme aşamasında olduğundan bu özelliklere yenileri de eklenebilir. Google, Android Beta 2'yi temmuz ayında, Beta 3'ü ise ağustos ayında yayınlamayı planlıyor.

Çok yüksek bir ihtimalle Android 11'in kararlı sürümünün 2021 yılında kullanıma açılması bekleniyor. Ancak bu yılın sonuna doğru tanıtılan bazı telefonlar da Android 11 yüklü bir şekilde satışa çıkabilir.