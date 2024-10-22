Android 15 güncellemesi bazı telefonları kullanılamaz hale getirdi

Haber Merkezi

Google'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı Android 15 güncellemesi, Pixel 6 sahipleri için beklenmedik sorunlara yol açıyor.

Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarının tamamen tepkisiz hale geldiğini bildiriyor.

Pixel 6 serisi, daha önce de Android güncellemeleriyle sorun yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl Android 14 güncellemesi bazı kullanıcıların depolama alanlarını kilitlemiş, bu yılın başlarında ise fabrika ayarlarına sıfırlama işlemleri birçok Pixel 6 cihazını kullanılamaz hale getirmişti.

Ancak Android 15 güncellemesi, daha önceki sorunlardan çok daha ciddi görünüyor.

ÖZEL ALAN ÖZELLİĞİ SORUNU TETİKLİYOR

Reddit'teki kullanıcılar, Android 15 güncellemesinin Özel Alan özelliği etkinleştirildiğinde Pixel 6 cihazlarını çökerttiğini bildiriyor.

Bazı kullanıcılar, Özel Alan'ı kullanırken cihazlarının aniden kapandığını ve bir daha açılmadığını belirtiyor.

CİHAZLAR TAMAMEN ÖLÜYOR

Kullanıcılar, cihazlarının "tamamen öldüğünü" ve güç düğmesine basılı tutma veya bilgisayara bağlama gibi standart sorun giderme yöntemlerinin işe yaramadığını ifade ediyor.

Sorunun kaynağı henüz net olarak belirlenemese de, Özel Alan özelliğinin tetikleyici olduğu düşünülüyor.

Android 15 güncellemesi, Pixel 6 cihazlarının yanı sıra diğer Pixel modellerinde de sorunlara yol açıyor.

Pixel 8 Pro kullanıcıları, geri hareketiyle ilgili sorunlar bildirdi. Google'dan henüz bu sorunlarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.