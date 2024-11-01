Android 15 güncellemesi iki Samsung modeline geliyor

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Google, Android 15'i Pixel ve Vivo telefonları için kullanıma sunarken, Xiaomi kullanıcıları da bu ay içinde güncellemeyi almayı bekliyor.

Samsung ise Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünü Galaxy S24 ve Galaxy S23 sahipleri için 21 Kasım'a kadar yayınlamayı planlıyor.

Ppaylaşılan görüntüler, Samsung Topluluk web sitesinde beta forum sayfalarının oluşturulduğunu gösteriyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe ise beta programının yaklaşık 15 gün içinde başlayacağını iddia ediyor.

ONE UI 7 İLE GELEN YENİLİKLER

One UI 7, arayüz ve tasarımda önemli değişiklikler getiren büyük bir güncelleme olacak.

Yeniden tasarlanmış kilit ekranı, yenilenmiş son kullanılanlar/genel bakış ekranı, bölünmüş Bildirim Paneli ve Hızlı Ayarlar, yeni pil simgesi ve yapay zeka özellikleri, One UI 7 ile beklenen yenilikler arasında.

BETA SÜRÜMÜNDE HATALAR OLABİLİR

Beta güncellemesinin hatalar içerebileceği konusunda uyarıda bulunan Ice Universe, yazılımın hala optimizasyon gerektirdiğini belirtiyor.

Bu nedenle, kararlı bir deneyim arayan kullanıcıların gelecek yıl yayınlanacak kararlı sürümü beklemeleri öneriliyor.

Ice Universe ayrıca, en iyi deneyim için 16 GB RAM'e sahip Galaxy S25 Ultra'nın tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor.