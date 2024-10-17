Android 15 güncellemesi ile Instagram kullanılamaz hale geldi

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Google'ın yeni işletim sistemi Android 15, beklenmedik bir sorunla gündemde: Instagram uygulamasını çökertiyor!

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Hikayeler arasında geçiş yapamama ve uygulamanın rastgele donması gibi sorunlar yaşıyor.

Android 15 çalıştıran Pixel 8 Pro kullanıcıları başta olmak üzere birçok Android kullanıcısı, Instagram uygulamasında sorun yaşadıklarını bildiriyor.

GEÇİÇİ ÇÖZÜM VAR

Kullanıcılar, 352.1.0.41.100 sürüm numaralı Instagram uygulamasının Android 15 ile uyumlu olmadığını belirtiyor.

Sorunu çözmek için Instagram uygulamasının güncellenmiş bir sürümünü (353.1.0.47.90) indirmek gerekiyor. Ancak, bu güncellenmiş sürüm henüz Google Play Store'da yayınlanmadı.

Kullanıcılar, sorunu çözmek için uygulamanın APK dosyasını indirerek manuel olarak yüklemek zorunda kalıyor.

APK yükleme yapmak istemeyen kullanıcılar ise güncellenmiş Instagram uygulamasının Google Play Store'a gelmesini beklemek zorunda. Ancak, şu anki haliyle Android 15 çalıştıran bir cihazda Instagram'ı kullanmak oldukça zor.

Google ve Instagram, Android 15 güncellemesinin neden olduğu bu sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Sorunun ne zaman çözüleceği ve güncellenmiş Instagram uygulamasının ne zaman Play Store'da yayınlanacağı ise belirsizliğini koruyor.