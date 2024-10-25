Android 15 tabanlı Honor MagicOS 9 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak telefonlar

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Honor, yeni amiral gemisi serisi Magic7'nin tanıtımından önce, Android 15 tabanlı yeni işletim sistemi MagicOS 9.0'ı duyurdu.

Şirket, MagicOS 9.0'ı "dünyanın ilk tüm senaryolara göre kişiselleştirilmiş yapay zeka işletim sistemi" olarak tanımlıyor.

YOYO SESLİ ASİSTANI, DAHA AKILLI VE DAHA YETENEKLİ

MagicOS 9.0 ile birlikte Yoyo sesli asistanı da daha da geliştirildi. MagicLM dil modelini kullanan Yoyo, doğal dili ve bilgisayar görüşünü anlayabiliyor, alışkanlıklarınızdan öğrenebiliyor ve bağlamın farkında olabiliyor.

Yoyo, uygulama içi işlemleri sizin yerinize gerçekleştirebiliyor. Örneğin, sizin için kahve sipariş edebilir, satın almayı yapabilir ve ödemeyi tek bir komutla onaylayabilir.

DAHA AZ GÜÇ TÜKETİMİ, DAHA HIZLI PERFORMANS

Yeni 3B parametreli model, önceki 7B modelden daha düşük parametrelere sahip olmasına rağmen daha verimli çalışıyor.

MagicLM, yüzde 80 daha az güç tüketimi, yüzde 77 daha hızlı yükleme hızı ve yüzde 500 daha hızlı kelime çıktı hızı sağlıyor. Ayrıca, depolama alanında 1,8 GB ve RAM tüketiminde 1,6 GB azalma sağlıyor.

MagicOS 9.0, dolandırıcılıklara karşı sektörün ilk Yapay Zeka Deepfake Algılama özelliğiyle geliyor. Bu özellik, kullanıcıları deepfake içeriklerden koruyarak güvenliği artırıyor.

YENİLENMİŞ ARAYÜZ VE YENİ ÖZELLİKLER

MagicOS 9.0, tasarım açısından da yenilikler getiriyor. Versatile Desktop, Magic Lock Screen ve Magic Style gibi yeni özellikler, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeyi sağlıyor.

Ayrıca, AI Gallery, AI Eraser, Face Restoration ve AI Image Expansion gibi yeni yapay zeka destekli özellikler de sunuluyor.

30'DAN FAZLA CİHAZ GÜNCELLEMEYİ ALACAK

Honor, 30'dan fazla cihazın yeni güncellemeyi alacağını doğruladı. Şirket, güncelleme takvimini daha sonra açıklayacak.

Ancak, bu takvim Çin pazarı için geçerli olacak. Uluslararası kullanıcıların güncellemeyi biraz daha beklemesi gerekecek.

MagicOS 9.0'ın, Magic7 telefonlarının uluslararası lansmanıyla birlikte 2025'in ilk aylarında küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

GÜNCELLEME ALACAK HONOR MODELLERİ

Kasım 2024:

Honor Magic V3, Honor Magic Vs3,

Honor Magic V2 RSR Porsche Design,

Honor Magic V2 Ultimate Edition,

Honor Magic6 RSR Porsche Design Honor,

Honor Magic V2, Magic6 Ultimate Edition,

Honor Magic6 Pro, Honor Magic5 Pro,

Honor Magic5, Honor Magic5 Ultimate Edition

Aralık 2024:

Honor Magic Vs2, Honor Magic V Flip,

Honor Magic4, Honor Magic4 Pro,

Honor Magic4 Ultimate Edition,

Honor 200, Honor 200 Pro,

Honor Tablet MagicPad2

Ocak 2025:

Honor Magic Vs Ultimate Edition,

Honor Magic Vs, Honor Magic V,

Honor 100, Honor 100 Pro,

Honor 90 GT, Honor Tablet GT Pro

Şubat 2025:

Honor 90, Honor 90 Pro,

Honor 80 Pro, Honor 80 GT, Honor 80,

Honor 80 Pro Düz Ekran Sürümü

Mart 2025:

Honor X50, Honor X60, Honor X60 Pro