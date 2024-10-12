Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri belli oldu

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl Ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.

Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.

Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söylüyor. Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS güncellemesi, Android 15 ile kullanıcılara sunulacak.

ANDROID 15 ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Google, Android 15'in kararlı sürümü için çalışmalarını tamamlamak üzere. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, güncellemenin ilk olarak Pixel cihazlarda kullanıma sunması bekleniyor.

Son olarak Xiaomi HyperOS 2.0 güncellemesi, bir düzineden fazla Xiaomi ve Redmi akıllı telefon için yayınlanacak.

Şu an için resmi lansman tarihi olmasa da yeni işletim sisteminin ekim ayında yayınlanacağı söyleniyor.

Bu lansman öncesinde ise, HyperOS 2.0'ın dahili testleri bir düzineden fazla Xiaomi ve Redmi cihazı için başladı.

HANGİ MODELLER GÜNCELLEME ALACAK

Buna göre, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ilk cihazlar, Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Mix Flip ve Xiaomi Mix Fold 4 olacak.

Redmi tarafında ise güncellemenin ilk olarak Redmi K70, K60, Redmi Note 13 serisine ulaşacağı belirtiliyor.

Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak.