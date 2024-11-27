Android 15 tabanlı Xiaomi 14 HyperOS 2 güncellemesi yayınlandı

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Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2 güncellemesini Xiaomi 14 modeli dünya genelinde kullanıma sundu.

Bu güncelleme, yapay zeka odaklı iyileştirmeler, yeni özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunuyor. Xiaomi 14 serisi, HyperOS 2 güncellemesini alan ilk cihazlar arasında yer alıyor.

Xiaomi, yaklaşık 6.3 GB boyutundaki bu büyük güncellemeyi kademeli olarak yayınlıyor. Xiaomi 14 kullanıcıları, OS2.0.4.0.VNCMIXM yapı numarasına sahip yeni yazılım güncellemesini kontrol edebilirler.

HYPEROS 2 İLE GELEN YENİLİKLER

HyperOS 2 güncellemesi, Android 15 ile birlikte birçok yenilik getiriyor. Bunlar arasında:

Arayüz Değişiklikleri: Yeniden tasarlanmış çoklu görev, masaüstünün yeni düzeni ve daha akıcı animasyonlar.

Yapay Zeka Araçları: Gerçek zamanlı çeviriler, sinematik kilit ekranları ve geliştirilmiş yapay zeka kamerası.

Performans İyileştirmeleri: Daha iyi bellek yönetimi ve pil optimizasyonu.

Özelleştirme Seçenekleri: Masaüstü, widget ve klasör tasarımlarında yeni düzenler.

HyperOS 2'nin Çin'de yayınlanmasından sadece bir ay sonra küresel olarak yayınlanması, Xiaomi için önemli bir başarı. Bu, Xiaomi'nin küresel pazarlara daha fazla önem vermeye başladığının bir göstergesi.

Xiaomi 14 uluslararası kullanıcılarının Android 15 tabanlı HyperOS 2 güncellemesini alması birkaç hafta sürebilir. HyperOS 2 yol haritasına göre, güncellemeyi alacak bir sonraki telefonlar Xiaomi 13 ve Redmi K60 serisi olacak.