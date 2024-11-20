Android 16 geliştirici ön izlemesi yayınlandı: İşte yenilikler

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Google, geçtiğimiz ay Pixel telefonlar için Android 15'i yayınlamıştı. Şirket, Android 16 için de fazla beklemeden geliştirici ön izlemesini kullanıma sundu.

Bu ön izleme sayesinde uygulama geliştiricileri, yeni Android sürümüne uygulamalarını hazırlamaya başlayabilirler.

Geliştirici ön izlemeleri, uygulamaların Android 16'nın tam sürümüne uyumlu hale getirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, şu anda yeni özellikler hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz.

GOOGLE'DAN ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

Google, Android 16 ile kullanıcıların telefon kütüphanelerindeki belirli fotoğraf ve videolara erişim izni verebileceğini duyurdu.

Bu özellik, iOS'ta uzun süredir mevcuttu. Ayrıca, kullanıcı izniyle uygulamalar ve cihazlar arasında sağlık verilerinin senkronizasyonunda da iyileştirmeler yapılacak.

Android işletim sisteminin Gizlilik Koruma Alanı bölümü de Android 16 ile güncelleniyor. Bu güncelleme, uygulamaların erişebileceği veriler ve bu verilerin uygulamalar arasında nasıl paylaşılabileceği konusunda kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayacak.

YENİ ÖZELLİKLER YOLDA

Android 16 şu anda yeni özellikler açısından yetersiz görünse de bu durumun ilerleyen zamanlarda değişmesi bekleniyor.

Ocak 2025'te genel beta sürümünün yayınlanması ve Mayıs 2025'teki Google I/O 2025 etkinliğinde önemli güncellemelerin duyurulması bekleniyor.

Android 16 ile gelmesi beklenen değişiklikler arasında Rahatsız Etmeyin modu üzerinde daha fazla kullanıcı kontrolü, iyileştirilmiş güvenlik özellikleri ve Hızlı Ayarlara erişim için yeni bir yol yer alıyor.

Ayrıca, iPhone'un Dinamik Ada özelliğinin Android cihazlara uyarlanarak uygulama geliştiricilerine canlı bilgiler sunmanın yeni bir yolunu sağlayabileceği söylentileri de var.

DAHA ERKEN ÇIKIŞ TARİHİ

Google, Android 16'yı normalden daha erken, 2025 ortalarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şirket, bu değişikliğin "ekosistemimiz genelindeki cihaz lansmanlarının takvimiyle daha iyi uyum sağlamak" amacıyla yapıldığını belirtiyor. Böylece, daha fazla cihaz yeni Android sürümüne daha erken kavuşabilecek.