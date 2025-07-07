Android 16 güncellemesi bazı telefonlarda sorunlara neden oluyor

Yeni Android 16 güncellemesini yükleyen çok sayıda Google Pixel kullanıcısı, cihazlarında ciddi bir yavaşlama ve gecikme sorunu yaşadıklarını bildiriyor.

Google forumları ve Reddit gibi platformlarda dile getirilen şikayetlere göre, telefonun ekranına dokunmak veya güç tuşuna basmak cihazı hemen uyandırmıyor.

Kullanıcılar, telefonlarını uyandırmaya çalıştıklarında belirgin bir gecikme yaşandığını ve cihazın tepki vermesinin zaman aldığını belirtiyor.

Telefon uyandığında ise, kilit ekranını geçtikten sonra işletim sisteminin diğer bölümlerine erişmeden önce de fark edilir bir bekleme süresi yaşanıyor.

GOOGLE'DAN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Sorun hem Android 16'nın kararlı sürümünde hem de en son beta sürümlerinde gözlemlenmesine rağmen, Google'dan henüz hatayı kabul eden resmi bir açıklama veya çözüm sözü gelmedi.

Bazı kullanıcılar, cihazı yeniden başlatmanın sorunu geçici olarak çözdüğünü, ancak bir süre sonra tekrar ortaya çıktığını ifade ediyor.