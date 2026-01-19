Windows 11 güncellemesi bilgisayarların kapanmasına neden oluyor: İşte düzeltmenin yolu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft tarafından Windows 11 için yayınlanan Ocak 2026 tarihli KB5073455 güvenlik güncellemesi, beklenmedik teknik sorunlara yol açtı.

Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, bilgisayarlarını kapatmak veya uyku moduna almak istediklerinde sistemin bunun yerine yeniden başladığını rapor etti.

HANGİ SÜRÜMLER BU HATADAN ETKİLENİYOR

Microsoft, yaşanan bu sorunun sınırlı sayıda cihazı etkilediğini ve Windows 11 Home veya Pro gibi standart tüketici sürümlerinde görülmediğini açıkladı.

Hata yalnızca, Güvenli Başlatma özelliği aktif edilmiş Windows 11 Enterprise ve Windows 11 IoT sürümlerinde ortaya çıkıyor.

GÜVENLİK ÖZELLİĞİ SİSTEMLE ÇAKIŞIYOR

Sorunun kaynağında, önyükleme işlemini saldırılardan koruyan "Güvenli Başlatma" özelliği ile yeni güncelleme arasındaki uyumsuzluk yatıyor.

Normal şartlarda sistemi koruyan bu özellik, ocak ayı yamasıyla çakışarak bilgisayarların komutlara rağmen kapanmasını engelliyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜM

Microsoft kalıcı bir yama yayınlayana kadar, mağdur kullanıcıların Komut İstemi (CMD) ekranını kullanarak bilgisayarlarını kapatmaları tavsiye ediliyor.

Kullanıcılar ekrana shutdown /s /t 0 komutunu yazarak sistemin yeniden başlamadan tamamen kapanmasını sağlayabilirler.

OUTLOOK TARAFINDA DA SORUNLAR VAR

Kapanma hatasına ek olarak, aynı güncelleme sonrasında bazı Outlook kullanıcılarının POP hesap profillerinde donma ve çökme sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Microsoft, hem sistem kapatma hatası hem de Outlook problemleri üzerindeki incelemelerin devam ettiğini duyurdu.