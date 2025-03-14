Android 16, oyuncular için harika özelliklerle geliyor

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Google, mobil oyun pazarındaki iddiasını artırarak Android 16 ile oyun deneyimini kökten değiştirecek yenilikleri hayata geçiriyor.

Vulkan grafik API'sinin varsayılan hale gelmesi, oyun geliştiricilere daha fazla kontrol ve performans imkanı sunarken, oyuncular da daha sürükleyici ve gerçekçi oyun deneyimleri yaşayacak.

Özellikle, ışın izleme ve çoklu iş parçacığı gibi gelişmiş özelliklerin Android oyunlarına entegre edilmesi, mobil oyun dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

VULKAN İLE GELEN YENİLİKLER

Vulkan, OpenGL'ye göre daha modern ve gelişmiş bir grafik API'si olarak öne çıkıyor. Oyun geliştiricileri, Vulkan sayesinde grafik işlem birimi (GPU) üzerinde daha fazla kontrole sahip olurken, oyunlarda daha yüksek performans ve daha verimli CPU/GPU kullanımı sağlayabiliyor.

Özellikle, Diablo Immortal gibi ışın izleme efektlerini kullanan oyunlar, Vulkan sayesinde daha gerçekçi ve görsel açıdan etkileyici deneyimler sunuyor.

Daha az aksiyon içeren oyunlar da Vulkan sayesinde daha optimize edilmiş grafiklerle daha akıcı bir deneyim yaşatıyor.

ANDROİD 16 İLE VULKAN VARSAYILAN HALE GELİYOR

Google, Android 16 ile Vulkan'ı varsayılan grafik API'si haline getiriyor. Bu, OpenGL'de çalışan oyunların Vulkan'a geçişini kolaylaştırırken, geliştiricilere de daha modern bir platformda çalışma imkanı sunuyor.

Google, büyük oyun motorlarıyla iş birliği yaparak Vulkan entegrasyonunu daha da kolaylaştırıyor. Unity 6 gibi oyun motorları, geliştiricilere Vulkan'ı cihaz başına yapılandırma imkanı sunarken, eski sürümler de eklentiler aracılığıyla bu özelliğe erişebiliyor.

ADPF İLE OPTİMİZE EDİLMİŞ PERFORMANS

Android Dinamik Performans Çerçevesi (ADPF) de Android 16 ile birlikte geliştirilerek oyun performansını daha da optimize ediyor.

ADPF sayesinde, oyun geliştiricileri cihazın termal durumuna göre oyun performansını gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor.

Bu, özellikle yüksek performans gerektiren oyunlarda daha stabil ve akıcı bir deneyim sağlıyor.

ADPF, Pixel 9 ve Samsung Galaxy S25 gibi yeni nesil cihazlarda daha iyi performans gösterirken, MediaTek ile yapılan iş birliği sayesinde MediaTek yonga setli cihazlar da bu özellikten en iyi şekilde yararlanabiliyor.

PC OYUNLARI ANDROİD'E GELİYOR

Google, PC oyunlarını Android platformuna taşımayı kolaylaştıran yeni bir pilot program da başlatıyor. Bu program sayesinde, DREDGE, TABS Mobile ve Disco Elysium gibi popüler PC oyunları Android cihazlara geliyor.