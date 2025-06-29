Android 16, sahte baz istasyonlarını tespit edebilecek

Google'ın yeni işletim sistemi Android 16, kullanıcıları gizli gözetleme taktiklerine karşı koruyacak önemli bir güvenlik özelliğiyle geliyor.

Bu özellik, telefonunuzun sahte veya güvenli olmayan bir mobil ağa bağlanmaya zorlandığında sizi uyaracak şekilde tasarlandı.

SAHTE BAZ İSTASYONLARINA (STINGRAY) KARŞI YENİ UYARI SİSTEMİ

Siber saldırganlar veya kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan "stingray" adlı cihazlar, meşru bir baz istasyonunu taklit ederek yakındaki telefonları kendilerine bağlanmaya zorlayabilir.

Bu, telefonun benzersiz kimliklerinin (IMEI gibi) toplanmasına veya şifrelenmemiş görüşmelerin dinlenmesine olanak tanır.

Android 16'da bulunan yeni "ağ bildirimleri" özelliği, telefonunuz şifrelenmemiş bir ağa bağlandığında veya ağ tarafından telefonunuzun kimlik bilgileri istendiğinde size bir uyarı gönderecek. Bu sayede, potansiyel bir gözetleme durumu hakkında bilgilendirilmiş olacaksınız.

DONANIM GEREKSİNİMİ NEDENİYLE ESKİ CİHAZLARA GELMEYECEK

Ancak bu önemli Android 16 güvenlik özelliği, tüm kullanıcılara ulaşamayacak. Özelliğin çalışması için, telefonun modeminde "IRadio HAL 3.0" adı verilen yeni bir donanım soyutlama katmanının desteklenmesi gerekiyor.

Mevcut Pixel telefonları da dahil olmak üzere piyasadaki cihazların çoğu bu donanım desteğinden yoksun.

Bu nedenle, özelliğin büyük olasılıkla mevcut telefonlara bir güncellemeyle gelmesi beklenmiyor ve yalnızca Android 16 ile piyasaya sürülecek olan Pixel 10 serisi gibi yeni cihazlarda kullanılabilecek.