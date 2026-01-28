Hakkarili liseliler 'Biz de yapabiliriz' diyerek robot arenasına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğrencilerin teknolojiye olan ilgisi, Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Caracal Robotics takımının ilçede gerçekleştirdiği atölye ve eğitim çalışmalarıyla daha da arttı.

OKULDA ROBOT TAKIMI KURULDU

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan, öğrencilerin kendilerini teknik alanlarda geliştirebilmeleri amacıyla bir robot takımı oluşturduklarını belirtti.

Canan’ın mentörlüğünde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, kendilerine verilen “KitBot” sistemini; sahada hareket edebilen, görevleri otonom ya da uzaktan kontrolle yerine getiren ve puan toplayabilen bir yarışma robotuna dönüştürmek için yoğun mesai harcıyor.

TAKIMIN ADI CİLO DAĞLARI'NDAN İLHAM ALDI

Takım ismini belirlerken bölgenin doğal değerlerinden esinlendiklerini anlatan Kenan Canan, Cilo Dağları’nda yaşayan yaban keçilerinden ilhamla ekibe “Bezoar Robotics” adını verdiklerini söyledi.

11 öğrenciden oluşan ekibin antrenörlüğünü üstlenen Canan, Caracal Robotics takımından da mentorluk desteği aldıklarını ifade etti.

"VERİLEN DESTEKLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Robotun yapım sürecinin devam ettiğini belirten Canan, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığını dile getirerek şu bilgileri paylaştı:

Robotumuzun yapım aşamasındayız. Yaklaşık bir hafta içinde tamamlamayı, ardından deneme sürüşlerine başlamayı hedefliyoruz. 31 Mart’ta İstanbul’daki yarışmaya katılmak istiyoruz. Kullanılan tüm robotik malzemeler Fikret Yüksel Vakfı tarafından karşılanıyor. Bu destekler öğrencilerimiz ve okulumuz için çok kıymetli.

"HEDEFİMİZ SADECE YARIŞMAK DEĞİL"

Takımın mekanik bölümünde görev alan öğrenci Muhammed Aslan, robotun elektrik iletimi ve motor sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, asıl amaçlarının teknolojiyi yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı:

Yalnızca yarışmaya katılmak istemiyoruz. Hakkari genelinde ve ilçelerdeki öğrencilere bu teknolojiyi tanıtmak, onları cesaretlendirmek istiyoruz. Yarışmada bölgemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.

ROBOT KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Robotun sürüş ve kontrol sistemlerinden sorumlu olan Muhammed Yusuf Er ise çalışmaların planlı şekilde ilerlediğini belirterek, “Şu anda robotun montaj sürecindeyiz. Adım adım ilerliyoruz ve kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.