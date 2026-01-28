HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III’te takvim netleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2025’i şirket açısından “rekorlar ve sorumluluklarla dolu bir yıl” olarak tanımlarken, önümüzdeki dönemde teslimat odaklı bir üretim anlayışına geçileceğini vurguladı.

"2025 BİZİM İÇİN SÜPER BİR YIL OLDU"

Demiroğlu, Türkiye savunma ve havacılık sanayisinin hem ihracat hem de teknoloji açısından önemli eşikleri geride bıraktığını belirterek, KAAN’ın Endonezya’ya yönelik ihracat anlaşmasının tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti.

Yaklaşık 15 milyar dolarlık bu anlaşmanın Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı savunma ihracatı olduğunu ifade eden Demiroğlu, bunun TUSAŞ ve KAAN programı için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu söyledi.

HÜRJET’in İspanya’ya yönelik 30 uçaklık anlaşmasına da değinen Demiroğlu, NATO üyesi bir Avrupa ülkesine jet eğitim uçağı satılmasının Türkiye açısından stratejik bir kazanım olduğunun altını çizdi.

ÖNCELİK ARTIK SERİ ÜRETİM VE TESLİMAT

2025’te elde edilen ihracat başarılarının sürdürülebilmesi için teslimat sürecinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Demiroğlu, TUSAŞ’ın bundan sonraki ana odağının seri üretim olacağını kaydetti.

HÜRJET, HÜRKUŞ ve insansız hava araçlarında teslimat temposunun artırılacağını belirten Demiroğlu, GÖKBEY helikopterinin de seri üretim sürecine girdiğini ve teslimatların artarak devam edeceğini söyledi.

KAAN'DA KRİTİK PROTOTİP UÇUŞLARI BU YIL

Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN’da önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, P1 prototipinin bu yıl içinde, P2 prototipinin ise hemen ardından ilk uçuşlarını gerçekleştireceğini açıkladı.

Yıl ortasına doğru bu uçuşların başlamasının, KAAN programı açısından önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.

ANKA 3 DAHA "HAYALET" ÖZELLİKLERLE GELİYOR

ANKA III insansız savaş uçağında elde edilen test verileri doğrultusunda tasarımın güncellendiğini aktaran Demiroğlu, yenilenen platformun düşük görünürlük özelliklerinin artırıldığını söyledi.

“Güncellenmiş ANKA III’ün seri üretimi bu yıl başladı. Daha gelişmiş ‘hayalet’ kabiliyetlere sahip yeni konfigürasyonun 2026’nın sonunda uçmasını planlıyoruz.” diyen Demiroğlu, platformun envantere girecek nihai halinin ilk uçuşunun ise bu yıl içinde yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.

HÜRKUŞ, HÜRJET VE 10 TONLUK HELİKOPTERDE TAKVİM

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, teslimat ve uçuş takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

HÜRKUŞ: 2025 yılı içinde toplam 22 uçak teslim edilmesi planlanıyor.

HÜRJET: İlk teslimat konfigürasyonunun uçuşu 2026’nın ilk yarısında yapılacak. Test sürecinin 2027’de tamamlanmasının ardından teslimatlar başlayacak.

10 tonluk helikopter: Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen platformun tasarımı sürüyor. 2028 sonrası seri üretim hedefleniyor.

"GÖZÜMÜZ YÜKSEKLERDE"

Demiroğlu, envantere girişlerin hızlanmasının yeni ihracat kapılarını da beraberinde getireceğini vurgulayarak, 2026 ve 2027 yıllarında teslimat ve satış rakamlarının daha da artmasını beklediklerini söyledi:

“Türkiye ve TUSAŞ hak ettiği noktaya hızla ilerliyor. Daha güzel haberleri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Bizi izlemeye devam edin.”