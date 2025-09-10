Android Auto 15.0 yayınlandı: İşte otomobillere gelen yenilikler

Google'ın popüler sürüş asistanı Android Auto, 15.0 numaralı yeni kararlı sürümünü dünya çapındaki tüm kullanıcılar için yayınlamaya başladı.

Birkaç gün önce beta olarak sunulan sürüm, artık herkes tarafından indirilebilir durumda.

YENİ SÜRÜMDE BÜYÜK BİR YENİLİK YOK

Ancak kullanıcıların büyük beklentilerinin aksine, en son Android Auto 15.0 kararlı sürümü herhangi bir önemli özellik veya gözle görülür bir değişiklik getirmiyor. Güncellemenin resmi bir değişiklik günlüğü de bulunmuyor.

Hatta beta kanalında görülen "Tema ayarları" bölümünün, kararlı sürümden kaldırıldığı da belirtiliyor.

BEKLENEN ÖZELLİKLER GELECEK SÜRÜMLERDE

Google'ın henüz yayınlamadığı birçok ilgi çekici özelliği bulunuyor. Kullanıcılar özellikle açık tema ve Gemini yapay zeka entegrasyonu gibi önemli yeniliklerin bir an önce sunulmasını bekliyor.

Google, Gemini entegrasyonunun "çok yakında" kullanıma sunulacağının sinyallerini vermiş olsa d, Android Auto'nun zaman zaman hatalar ve tutarsızlıklarla gündeme gelmesi de eleştiriliyor.