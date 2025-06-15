Android Deprem Uyarı Sistemi, akıllı saatlere geliyor

Haber Merkezi

Google, birkaç yıl önce Android telefonlar üzerinden sunmaya başladığı hayat kurtaran deprem uyarıları özelliğini, artık Wear OS işletim sistemine sahip akıllı saatlere de genişletiyor.

Bu yeni entegrasyon, telefon yakında olmasa bile kullanıcıların kritik uyarılara anında erişmesini sağlayacak.

DEPREM UYARILARI ARTIK BİLEĞİNİZDE

Android'in deprem uyarı sistemi, bir depremin yıkıcı olmayan ilk "P-Dalgasını" tespit etmek için milyonlarca Android telefondaki sensörleri bir ağ gibi kullanıyor.

Bu sayede, daha yıkıcı olan "S-Dalgası" gelmeden önce kullanıcılara birkaç saniyelik değerli bir erken uyarı zamanı kazandırıyor.

Bu özelliğin artık Wear OS deprem uyarısı olarak akıllı saatlere gelmesi, telefonun yakında olmadığı veya sessizde olduğu durumlarda bile uyarının kullanıcıya titreşim veya ses ile anında ulaşmasını sağlayacak. Bu, özellikle uyku sırasında hayat kurtarıcı olabilir.

GOOGLE PLAY HİZMETLERİ GÜNCELLEMESİ İLE GELİYOR

Bu yeni özellik, Google Play Hizmetleri'nin Haziran 2025 değişiklik günlüğünde resmi olarak belirtildi.

Akıllı saatteki uyarının, telefonun bir uzantısı olarak çalışacağı ve doğrudan saatin kendisinin bir deprem tespit sistemi olmayacağı düşünülüyor. Bu, özelliğin daha hızlı ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine dağıtılmasını kolaylaştırabilir.