Android için Chrome, iOS tarzı bir gezinme hareketine kavuşacak

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Google, Android'deki Chrome tarayıcısına iOS tarzı bir gezinme hareketi eklemeyi planlıyor. Bu yeni özellik, gezinmeyi daha akıcı ve görsel olarak daha çekici hale getirmeyi hedefliyor.

"GERİ/İLERİ ÖNBELLEK" ÖZELLİĞİ

Yeni gezinme animasyonu, "Geri/İleri Önbellek" (bfcache) adlı deneysel bir özellikle mümkün hale geliyor.

Bu özellik, ziyaret ettiğiniz sayfaların anlık görüntülerini alarak geri veya ileri gittiğinizde geçişin neredeyse anında gerçekleşmesini sağlıyor.

Bfcache özelliği, yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Android için Chrome'da web sayfalarında gezinmeyi de hızlandırıyor.

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar daha sorunsuz ve duyarlı bir tarama deneyimi yaşayabilecekler.

BETA TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Bfcache özelliği, şu anda beta aşamasında ve bazı kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Google, henüz bu yeni özelliğin resmi olarak ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih vermedi.

Ancak, beta test aşamasında olması, özelliğin yakında kararlı bir Chrome güncellemesinde kullanıma sunulabileceği anlamına geliyor.