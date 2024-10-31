Android için Opera, yeni AI görüntü tanıma özelliği ve gelişmiş tarama deneyimi kazandı

Haber Merkezi

Opera, tarayıcılarına yapay zeka destekli araçlar eklemeye devam ediyor. Son olarak Android kullanıcıları için yayınlanan güncelleme ile birlikte, Görüntü Anlama özelliği kullanıma sunuldu. Bu özellik, Opera'nın yapay zeka asistanı Aria'ya entegre edildi.

GÖRÜNTÜ ANLAMA ÖZELLİĞİ NEDİR

Görüntü Anlama özelliği, kullanıcıların telefonlarıyla çektikleri görüntüler ve resimler hakkında bağlam ve ayrıntılar elde etmelerini sağlıyor.

Örneğin, bir kullanıcı tarihi bir yapının fotoğrafını çektiğinde, Aria bu yapı hakkında bilgi verebiliyor.

DİĞER YENİLİKLER

Opera'nın Android tarayıcısına eklenen diğer yenilikler ise şöyle:

QR Kod Paylaşımı: Kullanıcılar, herhangi bir web sayfası için QR kodu oluşturabilecek ve arkadaşlarıyla kolayca paylaşabilecek.

Chrome'dan Şifre Aktarma: Chrome tarayıcısından şifreleri Opera'ya aktarmak artık mümkün.

Yeni Temalar: Opera One'dan esinlenen yeni temalar, kullanıcıların tarayıcılarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyor.

Opera, Aria'yı kullanmak için artık oturum açma zorunluluğunu kaldırdı. Kullanıcılar, Aria'yı bir komut veya taslağa dayalı yapay zeka görüntüleri oluşturmak için kullanabilirler. Ücretsiz kullanıcılar beş adede kadar görüntü oluşturabilirler.