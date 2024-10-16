Android kullananlar dikkat: Play Store'da 200 yeni zararlı uygulama tespit edildi

Haber Merkezi

Zscaler'ın 2024 Mobil, IoT ve OT Tehdit Raporu'na göre, kötü amaçlı gözetim uygulamaları, bir önceki yıla göre yüzde 101 oranında artış gösterdi.

Bu endişe verici artış, siber suçluların kişisel verileri ve finansal bilgileri çalmak için Android kullanıcılarını hedef aldığını gösteriyor.

200 ZARARLI UYGULAMA KEŞFEDİLDİ

Zscaler ThreatLabz güvenlik araştırmacıları, Google Play Store'da 200 tehlikeli uygulama tespit ettiklerini açıkladı.

Bu uygulamalar, yaklaşık 8 milyon cihazda yüklenmiş durumda ve kullanıcıları casus yazılım ve finansal saldırılar gibi çeşitli tehditlere karşı savunmasız bırakıyor.

Raporda, Anatsa adlı bir Android bankacılık kötü amaçlı yazılım ailesinin, dünya çapında 650'den fazla finans kuruluşunu hedef aldığı belirtiliyor.

Anatsa, PDF ve QR kod okuyucu gibi zararsız görünen uygulamalar aracılığıyla yayılıyor ve kullanıcıların banka hesaplarına erişmek için kimlik avı saldırıları gerçekleştiriyor.

Zscaler'ın analizine göre, finans sektörü siber suçluların birincil hedefi olmaya devam ediyor. Saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artarken, casus yazılımların yüzde 101'lik artışıyla karşılaştırıldığında bu oran düşük kalıyor.

EN ÇOK ABD HEDEF ALINIYOR

Coğrafi olarak, ABD siber saldırıların en sık hedeflenen ülkesi konumunda. Japonya, Çin, Singapur ve Almanya da saldırılardan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Mobil kötü amaçlı yazılımlar söz konusu olduğunda ise Hindistan listenin başında geliyor. ABD, Kanada, Güney Afrika ve Hollanda ise Hindistan'ı takip ediyor.

GOOGLE HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYOR

Google, Play Store'da kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve kaldırmak için proaktif bir yaklaşım benimsiyor.

Chrome'un Güvenli Tarama özelliği, Android'in güvenlik özellikleri ve Play Store için Play Protect gibi araçlar, kullanıcıları korumak için birlikte çalışıyor.

Play Protect, uygulamaları kurulum sırasında ve sonrasında düzenli olarak tarayarak potansiyel tehditleri belirliyor.

Zararlı bir uygulama tespit edildiğinde, kullanıcılar bilgilendiriliyor ve uygulamayı kaldırmaları veya devre dışı bırakmaları isteniyor. Google, çoğu durumda zararlı uygulamaların otomatik olarak kaldırıldığını belirtiyor.