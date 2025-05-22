Android kullanıcıları için iyi haber: Google Play mağazası daha akıllı hale geliyor

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Bu yılki Google I/O etkinliğinde teknoloji devi Google, popüler uygulama mağazası Play Store'a gelecek bir dizi yeni güncellemeyi paylaştı.

Bu güncellemelerin birçoğu geliştiricilere yardımcı olmayı amaçlasa da aynı zamanda tüm Android kullanıcıları için uygulama keşfetme, yükleme ve etkileşim kurma deneyimini de önemli ölçüde iyileştirecek.

UYGULAMA KALİTESİ VE GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIYOR

En büyük iyileştirmelerden biri uygulama kalitesiyle ilgili olarak geliyor. Geliştiriciler artık uygulamalarının performansını takip etmek ve sorunları daha hızlı çözmek için yeni araçlara sahip olacak.

Ayrıca, geliştiricilerin uygulama sayfalarını daha iyi görseller ve videolarla güncellemesi kolaylaşacak, bu da Play Store'da daha net uygulama listeleri göreceğimiz anlamına geliyor.

Google, insanların doğru uygulamaları bulmalarına yardımcı olmak için yeni yollar ekliyor. Küresel olarak genişleyen düzenlenmiş alanlar, yerel trendlere ve ilgi alanlarına dayalı içerikler sergileyecek.

Ayrıca, seyahat ve medya gibi temalar etrafında uygulamaları gruplandıran yeni konu sayfaları da kullanıcıların ilgi alanlarına uygun uygulamaları keşfetmesini sağlayacak.

YAPAY ZEKA ÖNERİLERİ KİŞİSELLEŞTİRİRKEN ÖDEMELER BASİTLEŞİYOR

Yapay zeka, Play Store genelinde daha büyük bir rol oynamaya başlayarak, kullanıcıların ödeme yapması için en iyi zamanı ve yöntemi önerecek ve alışkanlıklara göre uyarlanmış daha kişiselleştirilmiş uygulama önerileri sunacak.

Abonelikler de yeni çoklu ürün ödeme özelliğiyle daha kolay yönetilecek ve kullanıcılar tek bir işlemde temel bir aboneliği eklentilerle birlikte satın alabilecek.

Artık yapay zeka ile oluşturulmuş bir Google Play profili de oluşturulabiliyor.

Kullanıcıların ilgisini canlı tutmak için Google, uygulamaların sunduğu başarılar gibi daha fazla öğeyi vurgulayacak ve bu başarılar oyun listelerinde daha görünür hale gelecek.

Medya tabanlı uygulamalar için ise kahraman içerik karuselleri ve YouTube çalma listeleri eklenebilecek, ses tabanlı uygulamalar da ses önizlemeleri sunabilecek.