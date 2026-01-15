NASA, 2030 yılına kadar Ay yüzeyinde nükleer reaktör kuracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NASA ve ABD Enerji Bakanlığı, Artemis programı ve gelecekteki Mars görevlerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere kritik bir iş birliğine imza attı.

İki kurum, Ay yüzeyinde kullanılacak bir fisyon enerji sistemi geliştirmek için uzun süredir devam eden ortaklıklarını pekiştirdi.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı, Donald Trump'ın 2030 yılına kadar Ay yüzeyinde ve yörüngede nükleer reaktörler konuşlandırma vizyonunu temel alıyor.

Bu girişim, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay keşfi ve ticaretinde küresel liderliğini sürdürmesini amaçlıyor.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN BAĞIMSIZ KESİNTİSİZ GÜÇ SUNACAK

Planlanan nükleer fisyon sistemi, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan yıllarca çalışabilecek güvenli ve verimli bir enerji kaynağı olarak tasarlanıyor.

Ay yüzeyine kurulacak bu reaktör, güneş ışığı veya zorlu sıcaklık koşullarından bağımsız olarak sürekli enerji sağlayarak sürdürülebilir görevleri mümkün kılacak.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, bu teknolojinin Ay'da kalıcı altyapı kurmak ve Mars'a ulaşmak için zorunlu olduğunu belirterek uzay keşiflerinde yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

Enerji Bakanı Chris Wright ise projenin, Manhattan Projesi ve Apollo Görevi gibi Amerikan bilim tarihinin en büyük teknik başarıları arasına gireceğini ifade etti.