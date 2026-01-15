Oyuncular buraya: PS Plus Ocak 2026 oyunları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.



Sony, popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus için Ocak 2026 döneminde kütüphaneye eklenecek yeni oyunları açıkladı.

Extra ve Premium aboneleri için hazırlanan bu güncelleme, birbirinden iddialı yapımları oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor.

20 OCAK'TA ERİŞİME AÇILIYOR

Japon teknoloji devi tarafından yapılan duyuruya göre, açıklanan yeni oyunlar 20 Ocak tarihinden itibaren kullanıcıların erişimine sunulacak.

Toplamda 9 farklı yapımın yer aldığı listede Resident Evil Village ve Like a Dragon: Infinite Wealth gibi yüksek bütçeli oyunlar başı çekiyor.

Kataloğa dahil edilen diğer önemli yapımlar arasında Expeditions: A MudRunner Game, A Quiet Place: The Road Ahead, Darkest Dungeon II ve The Exit 8 bulunuyor.

Ayrıca bağımsız oyun severler için Art of Rally ve A Little to the Left gibi dikkat çeken seçenekler de listeye eklenmiş durumda.

PREMIUM ABONELERİ

PlayStation Plus Premium üyelerine özel ayrıcalıklar sunmaya devam eden Sony, bu ay klasik oyunlar kategorisine Ridge Racer'ı ekledi.

Böylece hem modern oyunlar hem de klasikler tarafında Ocak ayı güncellemesi tamamlanmış oldu.

ESSENTIAL OYUNLARI DAHA ÖNCE DUYURULMUŞTU

Şirket, ay başında tüm abonelerin erişebildiği Essential katmanı için Disney Epic Mickey: Rebrushed ve Need For Speed Unbound gibi oyunları kullanıcılara sunmuştu.

Extra ve Premium paketlerine gelen bu yeni eklemelerle birlikte ocak ayı oyun takvimi son şeklini aldı.